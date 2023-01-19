Зеленский прокомментировал публикацию NYT о намерениях США помочь Украине атаковать Крым

Глава Украины также отметил, что между Украиной и Россией большая пропасть.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью издания The New York Times о том, что в США настроены помочь Украине атаковать цели России в Крыму.

Об этом он сказал в видеообращении во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.

"Освобождение Крыма – это не намерение, это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей территорией, это наше море и наши горы. Дайте нам ваше оружие, мы вернем наш Крым", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Россия может добровольно покинуть оккупированные территории Украины для сохранения жизней своих граждан.

"Есть еще возможность у РФ выйти из этой территории и со всей территории, которую они, начиная с 2014 года, оккупировали. Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но можно сохранить их людей, жизнь их граждан", — подчеркнул президент Украины.

Деоккупация Крыма

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на нескольких анонимных официальных лиц из США написало, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине может понадобиться сила для нанесения удара по российским целям в Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

Издание отмечает, что сейчас администрация Байдена рассматривает один из самых смелых своих шагов – помощь Украине атаковать Крым, который президент РФ Владимир Путин "рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую российскую славу".

В то же время, президент США пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые ей понадобятся для атаки на российские объекты на полуострове.

Следует также отметить, что прогнозами украинской разведки и украинских и западных военных, освобождение Крыма должно состояться в этом году. Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен под контроль Украины комбинированным путем – военной силой и дипломатией. По его прогнозам, это произойдет в 2023 году.

О том, что Крым удастся освободить до конца августа 2023 года, говорил и экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес.

Читайте также: