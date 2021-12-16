Зеленский прокомментировал решение Меркель блокировать поставки оружия Украине

Президент Украины отметил, что этот вопрос сегодня он обсудил с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Германии и Нидерландов блокировать поставки оружия Украине через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

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Об этом он заявил 16 декабря на брифинге в Брюсселе в ответ по просьбе журналистов прокомментировать соответствующую информацию.

"Объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 государств пока нет, но большинство стран нас поддерживает. Также нет объединенной позиции государств касательно военной помощи. Но, тем не менее, я чувствую полную поддержку генсекретаря (ред. — Йенса Столтенберга), и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", — заявил Зеленский.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило, что поставки оружия Украине блокировала лично Меркель. Так, Германия наложила вето на приобретение Украиной 20 ружей EDM4S-UA против беспилотников (литовского производства) и 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 (американского производства).

Ранее в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Глава Минобороны добавил, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе США, Великобританией, Литвой и Францией.

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