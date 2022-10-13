Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ о террористическом режиме России: "Террору нужно отвечать силой"

Зеленский заявил, что с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, – не о чем говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на решение ПАСЕ, которым она объявила Россию террористическим режимом.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 13 октября.

"Имеем мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам-членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, присвоившей себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, — не о чем говорить", — сказал Зеленский.

"Террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически. Мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну", – добавил он.

Напомним, ПАСЕ 13 октября приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.

Заметим, как пояснил политолог Владимир Фесенко, США пока не будут объявлять Россию государством-спонсором терроризма из-за определенных рисков для себя, в частности – применения тактического ядерного оружия.

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