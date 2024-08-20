Зеленский прокомментировал решение Рады о запрете УПЦ МП

Президент Украины сказал, что это "закон о нашей духовной независимости".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие парламентом закона, позволяющего запретить деятельности организации УПЦ Московского патриархата.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

Зеленский сказал, что хочет отметить работу Верховной Рады, которая приняла "закон о нашей духовной независимости".

"Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями вселенского патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", – сказал президент.

Он добавил, что в этот же день Рада приняла закон в поддержку украинских военных, которые осуществляют защитные операции в российском приграничье.

"Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента", – сказал Зеленский.

Зеленский: Есть законы о запрете русской церкви и поддержке военных!

Напомним, Верховная Рада окончательно приняла законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Закон разрешает прекратить деятельность УПЦ МП.

Читайте также: