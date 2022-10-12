Зеленский прокомментировал результаты "Рамштайна" и назвал задачу для Европы

Помощь Украине в защите неба – это одна из самых важных гуманитарных задач для Европы нашего времени.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу в формате "Рамштайн" 12 октября достаточно продуктивной.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны", — сказал Зеленский.

"Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени", – подчеркнул президент.

Он добавил, что верит в то, что эту задачу удастся решить.

Зеленский также поблагодарил тех партнеров, которые уже решили усилить именно такую поддержку Украины – поддержку эффективной защиты в воздухе.

Что известно о шестом "Рамштайне"

Около 50 глав оборонных ведомств стран-членов НАТО провели уже шестую встречу в формате "Рамштайн" 12 октября в Брюсселе. Главная тема – предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Так, на заседании глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро.

А немецкое оборонное ведомство пообещало передать Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники Украины в рамках формата "Рамштайн" продолжат повышать оборонные возможности государства для борьбы с российской агрессией.

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