Зеленский прокомментировал ситуацию с выборами в Грузии и назвал следующую жертву РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия достигла своих целей в Грузии и теперь пытается сделать то же самое в Молдове.

Об этом он сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы 30 октября.

"Надо признать, что на сегодняшний день в Грузии победила Россия. Они забрали часть страны, затем сменили политику, правительство. И теперь там пророссийское правительство. Их выбор — дружба с РФ, а не ЕС", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, подобный сценарий РФ пытается реализовать в Молдове.

"Они хотят сделать то же самое, и сделают это через год-два, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях", — предупредил Зеленский.

Напомним, в штабе грузинской оппозиции все, что происходило на выборах в парламент, называют не иначе как спецоперацией Кремля. К ним присоединяется и президент. Саломе Зурабишвили уверена – результаты голосования сфальсифицировали, и призывает отстаивать свое право на справедливые выборы на площади Руставели.

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