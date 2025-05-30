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Зеленский прокомментировал странную ситуацию с российским "меморандумом"
Украинский президент предположил, что в Москве "отвыкли от дипломатии".
За два дня до запланированной на 2 июня российско-украинской встречи в Стамбуле, ни Украина, ни Турция не имеют информации о содержании так называемого «меморандума» РФ, в котором государство-агрессор должно прописать свои предложения по мирному урегулированию.
Об этом заявил в своем обращении в пятницу, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом „меморандуме“. Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата», — сказал он.
Украинский президент предположил, что в Москве «вообще отвыкли от дипломатии».
«Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно — давление на Россию», — подчеркнул он.
Зеленский также сообщил, что сегодня у него запланирован еще разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Пробуем добавить реальный смысл в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии — это потерянные жизни людей», — подытожил он.
Как сообщалось, глава российского МИД Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле, сообщив, что Москва разработала меморандум, где изложена ее позиция относительно «надежного преодоления первопричин» этой войны.
Ранее представитель Кремля заявлял, что российский «меморандум» передадут украинской стороне сразу после обмена в формате «1000 на 1000»
Напомним, президент Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы следующая российско-украинская встреча в Стамбуле, которая намечена на 2 июня, закончилась безрезультатно.