Зеленский прокомментировал свой визит во Францию: "Говорили о поставках Украине необходимого оружия"

Глава государства отметил, что с лидерами Франции и Германии он обсудил, в частности, реализацию формулы мира, призванную обеспечить устойчивое прекращение войны и справедливый мир.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмме.

"Вчера вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом обсудили возможности поставки Украине необходимого оружия, вопроса продления экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора", — написал президент.

Он добавил, что лидеры стран также побеседовали о реализации формулы мира, которая "способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права".

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Большой честью для меня было получить высшую награду от Президента Франции – орден Почетного легиона. Это отличие для всех украинцев, всего нашего героического народа, нашего общества. Спасибо!" – добавил Зеленский.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца состоялась 8 февраля в Елисейском дворце – резиденции французских президентов.

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона, который является высшей наградой во Франции, присуждаемой президентом республики за военные или гражданские заслуги.

Читайте также: