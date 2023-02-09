Зеленский прокомментировал свой визит во Францию: "Говорили о поставках Украине необходимого оружия"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой визит во Францию 8 февраля.
Глава государства отметил, что с лидерами Франции и Германии он обсудил, в частности, реализацию формулы мира, призванную обеспечить устойчивое прекращение войны и справедливый мир.
Об этом Зеленский написал в своем телеграмме.
"Вчера вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом обсудили возможности поставки Украине необходимого оружия, вопроса продления экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора", — написал президент.
Он добавил, что лидеры стран также побеседовали о реализации формулы мира, которая "способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права".
"Большой честью для меня было получить высшую награду от Президента Франции – орден Почетного легиона. Это отличие для всех украинцев, всего нашего героического народа, нашего общества. Спасибо!" – добавил Зеленский.
Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца состоялась 8 февраля в Елисейском дворце – резиденции французских президентов.
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона, который является высшей наградой во Франции, присуждаемой президентом республики за военные или гражданские заслуги.
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