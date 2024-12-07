Зеленский прокомментировал свою встречу с Трампом и Макроном

По словам украинского лидера, Дональд Трамп, как всегда, настроен решительно.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном хорошей и продуктивной.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее", — заверил Зеленский.

По словам украинского лидера, Дональд Трамп, как всегда, настроен решительно.

Зеленский также поблагодарил Макрона за организацию этой встречи в Париже.

"Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", — подытожил украинский президент.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

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