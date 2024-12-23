Зеленский прокомментировал визит Фицо к Путину и сделал предостережение

Президент отметил, что Москва предоставляет значительные скидки для Фицо. Такие скидки не бесплатны, за них России платят суверенитетом или теневыми схемами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к президенту РФ Владимиру Путину. По словам украинского лидера, это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы.

Об этом Зеленский написал в Сети.

Президент Украины обратил внимание, что после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ.

"Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они опасаются реакции общественности", — отметил президент Украины.

Он также отметил, что Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны.

"За них (скидки – ред.) России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

"Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу", – говорится в заявлении украинского президента.

Он подчеркнул, что украинцы теряют людей из-за начатой Путиным войны, "и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна".

Зеленский также обратил внимание, что Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости. По словам главы государства, словацкий премьер заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 млн дол. в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, проходящая через территорию Украины и дающая еще 500 млн дол. в год, "что помогает господину Фицо".

Президент Украины заявил о большом вопросе безопасности из-за сотрудничества Фицо с РФ.

"Итак, его ключевая цель — вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" – резюмировал Зеленский.

Напомним, 22 декабря в Москве Фицо провел встречу с Путиным. После этого премьер Словакии сказал, что его "длительный разговор" с главой Кремля был ответом на заявление Зеленского по поводу "любого транзита газа" через Украину и санкций против ядерной программы РФ.

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