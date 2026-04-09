Зеленский прокомментировал визит Вэнса к Орбану

Виктор Орбан и Джей ди Вэнс. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку вице-президента США Джея Ди Вэнса в Венгрию. Визит американского политика состоялся в канун парламентских выборов, запланированных на 12 апреля.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что Зеленский назвал поездку Джея Ди Вэнса в Будапешт для участия в агитации за премьера Венгрии Виктора Орбана «неполезной».

В то же время, украинский лидер подчеркнул, что не намерен вмешиваться в воскресные выборы. Поскольку венгерский народ должен решить, какую партию поддерживать.

Визит Вэнса в Венгрию — заявления

Во время своего визита в Венгрию Вэнс раскритиковал Зеленского. Он назвал высказывания президента Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «скандальными» и «недопустимыми».

Он также заговорил о территории Украины, намекая на уступки Киева, а не Москвы. Политик заявил, что считает нецелесообразными «торги» между Украиной и Россией за «несколько квадратных километров».

Вице-президент США выдвинул серьезное обвинение Украине, заявив, что якобы в украинских спецслужбах «есть элементы», которые «стараются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы». Мол, «это их обычная практика».

