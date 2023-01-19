"Не уверен, что Путин жив": Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров с главой Кремля

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров между Украиной и РФ.

Об этом он сказал в видеообращении во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.

В частности, глава украинского государства заявил, что пока не понимает, с кем он должен садиться за стол переговоров и не уверен, что лидер РФ Владимир Путин вообще жив.

"Это не кино, чтобы ожидать начало сеанса. Это большая трагедия. Мы не можем так просто относиться, что это просто мирные переговоры. Переговоры о чем. Мирные переговоры — это не мир. Его нужно осознавать сторонам. Мы три года, я думаю, что больше, но тем не менее, когда я стал президентом, мы точно делали все, чтобы мы могли дипломатией освободить наши земли. Кто-то не хотел, у кто-то не было времени, кто-то не верил, кто-то выдвигал условия. Таких кто-то было очень много с центром в Москве. Сегодня я не понимаю, о чем говорить и с кем говорить. Я не уверен, что тот президент России, иногда появляющийся на хромакее, я не совсем понимаю, что это он. Я не совсем до конца понимаю, что он жив, что он принимает решение. Кто там принимает решение, что за круг лиц", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пока не понимает, с кем Украина имеет дело.

"Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело", – отметил президент.

Напомним, что недавно пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспектива мирных переговоров с Украиной пока отсутствует. Как причина, они снова обвиняют украинскую сторону. Точнее – законодательство.

По его словам, якобы украинские законы запрещают вести диалог со страной-агрессором – с Россией. Не забыл представитель Путина вспомнить еще и страны Запада.

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