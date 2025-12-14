Зеленский прокомментировал возможные выборы в Украине: что сказал

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость подготовить страну к любому сценарию проведения выборов.

Об этом сказал президент, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

Президент подчеркнул, что главным приоритетом является безопасность граждан и стабильность в государстве.

«Я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Я попросил партнеров помочь в ситуации безопасности, если будут выборы», — отметил Зеленский.

Для обеспечения безопасности и организации выборов к работе приобщаются представители разных ведомств. Президент призвал депутатов и правительство разработать возможные варианты проведения выборов в случае изменения обстоятельств.

По словам Зеленского, сейчас важно, чтобы партнеры Украины поддержали страну в вопросах безопасности и предоставили консультации по сценариям развития избирательной кампании.

Президент подчеркнул, что подготовка к выборам включает как меры безопасности, так и организационные. Партии и правительство должны в ближайшее время наработать все возможные варианты, чтобы страна смогла быстро реагировать на любые непредсказуемые события.

«Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов, чтобы в любой ситуации государство было готово», — добавил Зеленский.

Напомним, в Украине до сих пор нет ни одного законодательного документа, который позволил бы начать подготовку к выборам в военное время. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что нет даже черновиков таких решений, а какие-либо изменения в избирательном законодательстве должны обсуждаться публично. Ключевым условием проведения выборов он назвал безопасность избирателей как в Украине, так и за рубежом.

Корниенко также подчеркнул, что государство не может обеспечить безопасность на прифронтовых территориях, поэтому вопрос открытия участков там остается неурегулированным. Подготовка к выборам нуждается в комплексных решениях, однако пока ни одно из них не внесено в парламент.