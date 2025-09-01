ТСН в социальных сетях

Зеленский прокомментировал задержание предполагаемого убийцы Парубия: все обстоятельства убийства должны быть выяснены

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и поручил предоставить обществу все имеющиеся данные.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили ему о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

По словам главы государства, в настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Он поручил правоохранительным органам предоставить общественности всю имеющуюся информацию по делу.

«Благодарю правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть установлены», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный , одетый как курьер службы Glovo.

ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.

