Зеленский прокомментировал задержание предполагаемого убийцы Парубия: все обстоятельства убийства должны быть выяснены
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и поручил предоставить обществу все имеющиеся данные.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили ему о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия.
Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
По словам главы государства, в настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Он поручил правоохранительным органам предоставить общественности всю имеющуюся информацию по делу.
«Благодарю правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть установлены», – подчеркнул Зеленский.
Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный , одетый как курьер службы Glovo.
ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.