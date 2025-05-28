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Зеленский прокомментировал заявление Мерца об использовании дальнобойного оружия
Канцлер Германии Мерц сначала сказал, что Украине можно использовать дальнобойное оружие, а затем вицеканцлер заявил об отсутствии такой договоренности. Зеленский сообщил, какой информацией владеет украинская сторона.
Президент Украины Владимир Зеленский пролил свет на ситуацию с заявлениями Германии об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия, заявив, что никаких изменений и сигналов он не слышал.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 27 мая, передает ТСН.ua.
«Мы в очень хороших отношениях с новым канцлером Мерцем. Я ему признателен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин и мы проговорим», — отметил Зеленский.
По его словам, среди всех вопросов поднимается и использование дальнобойного оружия Украины.
«Но я никаких изменений сигналов не слышал. Смогу наверняка о чем-нибудь ответить после встречи», — добавил президент.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США, Германия, Британия и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.
Впоследствии в Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары по РФ, заявив, что правительство не согласовало новых решений
Также ранее говорилось, что решение о возможном отправлении дальнобойных ракет Taurus в Украину будет принимать Фридрих Мерц. Его заявления о том, что вероятной целью ракет Taurus может стать Крымский мост, вызвали в РФ возмущение.
В то же время Берлин не разглашает передачу оружия Киеву.
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