Зеленский прошелся по Крещатику и вспомнил о Дне памяти и победы: что он сказал

Владимир Зеленский / © Associated Press

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8 мая президент Владимир Зеленский обратился к украинским по случаю Дня памяти и победы над нацизмом, подчеркнув символичность этой даты в условиях полномасштабной войны с Россией. Он напомнил, что 80 лет назад мир остановил нацистское зло и теперь Украина ведет свою борьбу против нового агрессора.

Обращение он опубликовал в Telegram.

«К сожалению, три года назад это повторилось. И так же, как когда-то, над Киевом снова заревело сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю украинскую», — сказал президент.

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Зеленский напомнил о символической пустоте на Крещатике утром 24 февраля 2022 года, контрастируя ее с нынешней жизнью столицы: «Сегодня здесь украинцы, украинки идут по своим улицам под своими флагами благодаря своим героям». Он подчеркнул: «И только такой парад зло может получить здесь» — имея в виду уничтоженную российскую технику.

Президент подчеркнул, что «разница между нами и Россией очевидна»: в то время как украинцы чествуют героев, в Москве продолжается парад цинизма и фальши.

«Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя», — отметил Зеленский.

Он отметил силу украинского народа, который не забыл миллионы своих погибших во Второй мировой, и чтит новых героев — тех, кто сегодня защищает Украину на фронте, работает в тылу или просто живет, благодаря защитникам.

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«Любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается», — подытожил глава государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СЕЙЧАС! Зеленский ВЫШЕЛ НА ПЛОЩАДЬ с важной РЕЧЕЙ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ!

Напомним, Зеленский также сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Он отметил, что это предложение остается в силе. Однако именно от России мир не видит ответа.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-летие победы во Второй мировой войне.

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Однако уже за первые 7 минут «перемирия» оккупант уже несколько раз ударил из РСЗО по прифронтовым районам и ЛБО.