Зеленский просил лидеров ЕС помочь вернуть украинских мужчин домой: детали от Bloomberg

Президент Владимир Зеленский обращался с просьбой к лидерам европейских стран, чтобы они помогли вернуть в Украину мужчин призывного возраста. Впрочем, украинскому лидеру было отказано.

Об этом говорится в материале американского Bloomberg.

"Зеленский пытался заставить своих союзников помочь вернуть в Украину больше мужчин боеспособного возраста, прося их о помощи на двусторонних встречах. Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев назад, пока идет война", — пишут авторы статьи.

Такие действия Зеленского у Bloomberg объясняют тем, что президент Украины хочет поддержать разрушенную войной экономику и противостоять России. Впрочем, сейчас Центральная и Восточная Европа испытывает нехватку работников. В частности, ни Польша, ни Чехия не хотят терять украинцев. Ведь в строительных и транспортных компаниях этих стран украинцы составляют около 30% работников.

"Откровенно говоря, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев. Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих", — считает руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостинично-ресторанной индустрии Томаш Проуза.

По данным Агентства ООН, более 6 млн украинцев являются беженцами за границей. Согласно прогнозу НБУ, еще 400 тыс. человек покинут страну в 2024-м из-за веерных отключений света и угрозы российских обстрелов для энергоинфраструктуры.

В Bloomberg отмечают, что украинские беженцы в Польше в большинстве своем обеспечивают себя самостоятельным трудом — причем 80% их доходов составляет зарплата. В Чехии, по данным Минтруда страны, украинские беженцы уплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале 2024 года.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко оценил, сколько еще может продолжаться война. Он подчеркнул, что окончание войны возможно уже скоро, и добавляет, что в настоящее время существуют три сценария развития событий.

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