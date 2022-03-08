Зеленский просил поддержки у американских евреев и назвал поведение РФ нацистским

Президент призвал предоставить истребители с Запада и закрыть воздушную зону над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с просьбой о поддержке.

Об этом информирует Reuters.

Глава государства рассказал об уничтожении Россией Украины. Оккупантов РФ он сравнил с маршировавшей по Европе нацистской немецкой армией.

"Это просто чистое нацистское поведение. Я даже не могу квалифицировать это по-другому", — сказал Зеленский на Конференции президентов американских еврейских организаций.

Президент призвал предоставить истребители с Запада и закрыть воздушную зону над Украиной. Зеленский назвал список городов и поселков, которые, по его словам, были уничтожены российскими войсками, а украинцы воевали всем, что имели, даже когда у них не было оружия.

"Они бросаются под танки – чтобы вы поняли, что здесь происходит", – сказал украинский лидер. Он сообщил, что россияне не отпускают людей из городов, на которые напали, не дают привозить еду и воду, а также отключают Интернет, телевидение и электричество.

По его словам, масштабы российского нападения были столь же неожиданными и сокрушительными, как и нападения 11 сентября 2001 года для американцев.

"Выживание украинской нации является тем же вопросом, что и антисемитизм. Ведь речь идет об угрозе уничтожения миллионов людей", — подытожил президент.

Отметим, что пресс-служба президента Зеленского об этом разговоре не сообщала.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что украинская армия удерживает позиции на фронтах и наносит противнику чрезвычайно болезненные потери. Также Зеленский анонсировал восстановление украинских городов.