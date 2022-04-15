Зеленский просит Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма — The Washington Post

Положительное решение США может иметь ряд последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, обращение украинского президента поступило во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой. Этот разговор был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину.

В ответ Байден сказал, что готов рассмотреть ряд предложений по усилению давления на Москву.

Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:

наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,

заморозку активов Москвы в Штатах, включая недвижимость,

запрет разнообразных экспортов товаров двойного назначения.

В статье отмечается, что предложение Зеленского поступило в то время, когда власти США стремятся удержать свою тонкую сеть альянсов на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, усиливающиеся мощным набором санкций против РФ.

"Добавление России в список государств-спонсоров терроризма было бы вариантом для ядерной экономики", – высказал мнение эксчиновник Госдепартамента и эксперт по определению терроризма Джейсон Блазакис.

Напомним, 14 апреля Байден подтвердил, что готов лично приехать в Украину.

Однако уже на следующий день в администрации президента США сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину.

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