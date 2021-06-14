Зеленский просит США дать четкий ответ "да" или "нет" по Плану действий относительно членства Украины в НАТО

Президент Украины также акцентировал на экономической поддержке Украины.

Президент Зеленский хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий членства в НАТО для Украины.

Об этом президент Украины заявил 14 июня в совместном интервью с Reuters, Associated Press и Agence France-Presse.

Как пишет издание, Зеленский также сказал, что США должны оказать экономическую поддержку Украины. Президент Украины акцентировал, что Россия затягивает встречу между ним и президентом Владимиром Путиным без ясной причины.

Зеленский добавил, что большая часть российских войск, которые были переброшены весной в районы, прилегающие к границам Украины, не были выведены.

Напомним, генсек НАТО рассказал о сроках вступления в Альянс новых членов. Столтенберг сказал, что ожидает подтверждения решений, принятых ранее странами — участницами НАТО по странам-претендентам.

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