"Зеленский просто клюнул на приманку": в Politico назвали, кто хотел перепалки в Белом доме

В то же время эксперт по внешней политике считает, что президент Украины допустил ошибку в том, что не сосредоточился исключительно на соглашении о полезных ископаемых.

После перепалки в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский покинул администрацию США с пустыми руками, а отношения между обоими государствами оказались в развалинах. Теперь для устранения части убытков прилагаются серьезные усилия.

Об этом в своей статье для Politico пишет редактор мнений Джейми Дэттмер.

Автор публикации обратил внимание, что Зеленский, следуя советам своих американских друзей, советников и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, осторожничал с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины придерживался рекомендации подыгрывать американскому коллеге.

Деттмер отметил, что было крайне важно следовать этому совету, учитывая неприязнь между Трампом и Зеленским еще с 2019 года, когда украинский лидер не согласился с требованием республиканца провести расследование по поводу сына экс-президента США Джо Байдена.

Стратегия Зеленского заключалась в том, чтобы оставаться конструктивным и предоставить президенту России Владимиру Путину возможность раздражать Трампа своей неуступчивостью и первым сказать "нет".

В статье указано, что в Киеве вину за перепалку в Овальном кабинете возлагают на вице-президента США Джей Ди Венса. С таким мнением согласен эксперт по внешней политике от Республиканской партии, который говорил с изданием на условиях анонимности. По мнению эксперта, Вэнс хотел сорвать соглашение о полезных ископаемых, ведь понимал, что "оно усилит проукраинские настроения в администрации" президента США. По словам собеседника, Зеленский "просто клюнул на приманку".

В то же время эксперт по внешней политике считает, что президент Украины допустил ошибку в том, что не сосредоточился исключительно на соглашении. Зеленский до приезда в Белый дом не осознал, что соглашение важно не из-за минералов. "Оно нужно, чтобы дать Трампу политическую победу", – объяснил собеседник издания.

Теперь после инцидента в Овальном кабинете прилагаются значительные усилия, чтобы попытаться исправить часть ущерба и организовать телефонный разговор между Зеленским и Трампом, чтобы спасти отношения.

На телефонном разговоре между президентами настаивают и европейские лидеры, пытающиеся это организовать. Предполагается, что во время диалога Зеленский выразит сожаление о том, как развернулась встреча, но не попросит прощения.

Большой вопрос в том, является ли ущерб невосполнимым. Некоторые с украинской стороны надеются на дальнейшую реакцию Трампа, когда он направлялся на свой курорт во Флориду.

"У него не было пены изо рта. И некоторые люди в администрации указывали мне на это. Кажется, Трамп чувствует, что Зеленский находится в неблагоприятном психологическом состоянии из-за стресса последних трех лет", – сказал эксперт по внешней политике Республиканской партии.

"Однако я могу вам это сказать, что без соглашения о полезных ископаемых Трамп ни в коем случае не пойдет или не сможет пойти в Конгресс, чтобы попросить больше денег для Украины. Вот в чем дело. А без этого вероятность равна нулю", – заметил эксперт.

К слову, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт между Зеленским и Трампом в Белом доме был "спровоцированной эскалацией" с американской стороны.