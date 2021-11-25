Зеленский проведет прессмарафон в пиццерии — СМИ "рассекретили" локацию

Заведение общественного питания расположено в здании бывшей автостанции "Подол".

Планируемый на пятницу, 26 ноября, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского состоится в столичной пиццерии "Автостанция" на Подоле. Общение главы государства с журналистами будет посвящено реформам, ситуации на Донбассе, энергетической безопасности, тарифам, экономике и борьбе с коронавирусом.

Как сообщают в Telegram-канале "Страна", в пиццерии подтвердили эту информацию и рассказали, что о месте проведения мероприятия с участием президента они узнали только сегодня.

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В этот же день в пиццерии были замечены представители Офиса президента, занимающиеся организацией прессмарафона, среди которых была руководительница директората по вопросам информационной политики Ирина Победоносцева. В разговорах между собой сотрудники президентской администрации выражали опасения из-за трудностей с организацией безопасности проведения пресс-конференции, поскольку заведение расположено в старом здании автостанции.

Фото: Telegram/PavlovskyNews

Помещение этого заведения состоит из двух относительно небольших комнат, в которых нужно будет разместить 30 представителей медиа.

По данным сайта The Village Украина, в этой пиццерии можно приобрести "Маргариту с фермерской моцареллой" за 125 грн, пасту "Карбонара" за 195 грн, фокачу "Томатную с базиликом" за 95 грн.

Напомним, ранее Зеленский уже проводил пресс-марафон в общепите — 10 октября 2019 года в Kyiv Food Market.

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