Зеленский проведет разговор с Байденом из-за российской агрессии

Телефонные переговоры пройдут в воскресенье.

В воскресенье, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Главная тема – вероятное российское военное вторжение в Украину.

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", — сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Напомним, что ряд западных СМИ сообщают со ссылкой на источники в спецслужбах и дипломатических учреждениях других стран, что Россия якобы планирует военное вторжение в Украину уже на следующей неделе.

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Каждый день проходят десятки дипломатических переговоров между лидерами стран по поводу российской агрессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более полтора часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины. После этого Макрон переговорил с Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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