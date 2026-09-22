- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский проведет в Нью-Йорке около 20 встреч: готовят новую Drone Deal
Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН, где планирует около 20 встреч, переговоры с Дональдом Трампом и подписание нового соглашения в формате Drone Deal.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По его словам , в ходе визита запланировано около 20 встреч. Среди них – переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США.
Зеленский должен встретиться с руководителями международных организаций, представителями ведущих американских компаний и аналитических центров.
Отдельно президент сообщил, что к подписанию подготовлено новое соглашение в формате Drone Deal.
По словам Зеленского, украинская сторона также имеет конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, которые, по его оценке, могут приблизить завершение войны.
Среди других приоритетов визита – усиление украинской противовоздушной обороны и поиск достаточного финансирования для Украины.
В Нью-Йорке также пройдет саммит международной Крымской платформы. Зеленский заявил, что ожидается широкое представительство государств на высоком уровне.
Напомним, что Вэнс сделал заявление перед встречей Зеленского и Трампа.
В то же время Венс признал, что окончание российско-украинской войны остается одним из самых сложных международных вопросов.