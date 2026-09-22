Зеленский проведет в Нью-Йорке около 20 встреч: готовят новую Drone Deal

Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам , в ходе визита запланировано около 20 встреч. Среди них – переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США.

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Зеленский должен встретиться с руководителями международных организаций, представителями ведущих американских компаний и аналитических центров.

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Отдельно президент сообщил, что к подписанию подготовлено новое соглашение в формате Drone Deal.

По словам Зеленского, украинская сторона также имеет конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, которые, по его оценке, могут приблизить завершение войны.

Среди других приоритетов визита – усиление украинской противовоздушной обороны и поиск достаточного финансирования для Украины.

В Нью-Йорке также пройдет саммит международной Крымской платформы. Зеленский заявил, что ожидается широкое представительство государств на высоком уровне.

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Напомним, что Вэнс сделал заявление перед встречей Зеленского и Трампа.

В то же время Венс признал, что окончание российско-украинской войны остается одним из самых сложных международных вопросов.

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