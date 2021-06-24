Зеленский провел аналогию между Порошенко и клубникой на фронте и заявил, что тот ему не интересен

Зеленский провел аналогию между Порошенко и клубникой на фронте и заявил, что тот ему не интересен

Президент считает все "страшные записи чистой государственной изменой".

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг преследование бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом глава государства рассказал в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1 + 1".

Наталья Мосейчук: "Вы преследуете бывшего президента Порошенко, Владимир Александрович?"

Владимир Зеленский: "Он мне не интересен. Честно говоря, он мне был не интересен, даже когда он был президентом Украины. Сначала мы все поддерживали его, думали о больших изменениях в Украине, потом, когда мы поняли, что он, ну как и история с клубникой, и мне, кажется, здесь такая же ситуация, что он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он просто не готов это осознать. Все эти страшные записи, я считаю, являются чистой государственной изменой. То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией — это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. никто. То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же ".

Напомним, 27 мая экс-президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко посетил украинских военных на Донбассе. В частности, бывший глава государства привез на передовую ящик клубники.

Напомним, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 4 июня давал показания в СБУ по делу Виктора Медведчука. Допрашивали его в течение 5 часов.

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