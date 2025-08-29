Зеленский провел беседу с Навроцким и еще 4 европейскими лидерами: о чем говорили

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о беседе с Каролем Навроцким и несколькими европейскими лидерами, среди которых – президент Польши, премьер Дании Мэтте Фредериксен, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Об этом говорится в соответствующем заявлении в социальных сетях Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил партнеров за солидарность с Украиной, в том числе за соболезнования в связи с произошедшим минувшей ночью массированным российским ударом. Также Зеленский выразил соболезнования Польше в связи с крушением истребителя F-16, где погиб польский пилот.

Реклама

«Наша сила – в единстве. Для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции должны оставаться на столе, а отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ответ», – подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что ключевой остается постоянная координация между европейскими партнерами, чтобы единая позиция была четко услышана в Вашингтоне.

Напомним, сначала президент США Дональд Трамп заявлял, что готов дать России около 10-12 дней для мирного урегулирования в войне против Украины вместо 50-ти, о которых он говорил ранее. Срок ультиматума истек 8 августа.

После угроз применить вторичные санкции 15 августа состоялся саммит президента Трампа и российского диктатора Путина на Аляске , после которого прозвучали заявления о возможной встрече российского и украинского лидеров.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам в формате лидеров по решению ключевых вопросов войны, и призвал Москву продемонстрировать такую же готовность.