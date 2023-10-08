Зеленский провел экстренный разговор с премьером Израиля: что известно

Кроме Зеленского, премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии, премьером Италии и премьер-министром Британии.

Президент Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом передает Офис президента

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Нетаньяху рассказал Зеленскому о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения боевиков.

"Владимир Зеленский выразил солидарность Украины с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и соболезнования в связи с многочисленными жертвами. Он отметил сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", – говорится в сообщении.

Отдельно лидеры стран обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами.

Как передает пресс-служба Нетаньяху, кроме Зеленского премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Также на вечер запланирован разговор Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.

Напомним, 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль. По последним данным, за два дня конфликта погибли уже более 600 человек.

Сегодня, 8 октября, впервые за 50 лет Израиль официально объявил о состоянии войны.

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