Зеленский провел личную встречу с Порошенко: что обсуждали
Президент также провел встречи с другими руководителями фракций в Верховной Раде.
Президент Владимир Зеленский провел во вторник ряд отдельных встреч с руководителями парламентских фракций и групп вместо одного большого совещания, как ожидалось ранее.
Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.
По словам собеседников издания в Верховной Раде, участие во встречах вместе с президентом принимали председатель парламента Руслан Стефанчук, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Как рассказал один из руководителей парламентских фракций, формат отдельных встреч оказался эффективным.
До обеда в Офисе президента побывали лидеры депутатских групп «Доверие» Олег Кулинич и «За будущее», а также представители бывшей ОПЗЖ — Юрий Бойко от группы «Платформа за жизнь и мир» и Антонина Славицкая, которая формально возглавляет группу «Восстановление Украины», связанную с Вадимом Стола.
Отдельно состоялась встреча с бывшим председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Хотя он не возглавляет никакую парламентскую фракцию или группу, политик руководит межфракционным объединением «Умная политика».
Во второй половине дня, около 15:00, к президенту пригласили лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и руководителя фракции «Голос» Александру Устинову.
Петр Порошенко сообщил в Facebook, что с президентом договорились регулярно проводить такие встречи.
«Наконец-то впервые за многие годы состоялась наша встреча с президентом Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Ее инициировали по просьбе лидеров фракций на согласительном совете и важно, что у президента нас услышали. В условиях когда Украина ведет войну за выживание диалог с парламентом и восстановление его субъектности важно. Слишком много вызовов можно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут проходить регулярно, а диалог станет постоянным», — говорится в заявлении Порошенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатами провластной фракции «Слуга народа».