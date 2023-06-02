Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 июня, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Телеграмм.

"Жесткая реакция участников заседания на гибель людей у закрытого бомбоубежища.

Поручил члену Cтавки, министру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине. Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства. Вопрос третий. Фронт. Без деталей. Вопрос четвертый. Всеобъемлющий доклад разведки по странам, помогающим РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", – написал он.

Напомним, 29 апреля Владимир Зеленский собрал Ставку. В частности, военное руководство страны обсудило общую оперативную ситуацию на передовой, а также комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики.

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