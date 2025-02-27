Зеленский провел переговоры с лидером Ирландии: о чем договорились

Помимо шагов для окончания войны, лидеры государств обсудили участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочным миссиям ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 февраля, встретился в Ирландии с премьер-министром страны Михолом Мартином. Встреча была посвящена обсуждению шагов для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Украина ценит помощь и поддержку со стороны ирландского народа и правительства, все, что было предоставлено нам для усиления защиты от российского террора", — отметил президент.

Он также добавил, что во время встречи обсуждали важность единства Украины, Европы, США – "всех, кому важно спокойствие в международном порядке на этом пути". Также внимание было уделено гарантиям безопасности и сотрудничества на пути Украины в ЕС.

"Благодарны Ирландии за поддержку нас на всех этих треках. Отдельно пообщались об участии Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочных миссиях ЕС, нелетальной поддержке безопасности, которая поможет защищать жизни. А также — о нашей гуманитарной программе Food from Ukraine и о том, как Ирландия может присоединиться", — подчеркнул президент.

Напомним, в МИД Украины заявили, что в публичном пространстве нет подтверждений, что в повестке дня на переговорах России и США в Стамбуле был вопрос Украины.

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