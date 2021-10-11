Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном: о чем договаривались

Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном: о чем договаривались

Лидеры государств обсудили ситуацию на Донбассе и подготовку Нормандского саммита.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор состоялся в формате видеовызова.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки". Лидеры стран отметили, что ожидают от саммита конструктива и договоренностей, которые смогут обеспечить установление мира на востоке Украины.

Зеленский рассказал собеседникам о ситуации на Донбассе и усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира.

Провел важный разговор с #AngelaMerkel и @EmmanuelMacron по активизации переговоров для окончания войны на # Донбассе и подготовки саммита # N4. И выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира. pic.twitter.com/a91mMGG1kw — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 11, 2021

В свою очередь, Меркель и Макрон поприветствовали действия украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что и в дальнейшем прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки", — говорится в сообщении.

Меркель и Макрон пообещали обсудить эти вопросы во время своего разговора с Путиным.

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился рядом истерических провокационных заявлений в адрес Украины и руководства государства.

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