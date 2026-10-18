Зеленский провел переговоры с представителями Трампа: обсудили итоги встречи во Флориде

Владимир Зеленский провел беседу с Виткоффом и Кушнером / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили итоги встречи украинской и американской делегаций во Флориде, дальнейшие дипломатические шаги, а также ситуацию с российскими обстрелами и потребности Украины в противовоздушной обороне.

Об этом Зеленский сообщил в своём Telegram-канале.

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По словам главы государства, украинская и американская команды поддерживают постоянную связь и готовятся продолжить дипломатическую работу. Зеленский подчеркнул, что для достижения мира необходимы сила и сотрудничество, основанное на доверии.

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«Украина и впредь готова работать конструктивно, честно и ради реального результата», — заявил президент.

Он также отметил, что Киев постоянно информирует партнеров о ситуации на фронте, не прекращающихся российских обстрелах и потребностях украинской противовоздушной обороны. По словам Зеленского, позиция Вашингтона имеет существенное значение для поддержки Украины и приближения мира.

Одной из тем разговора стали итоги встречи украинской и американской делегаций во Флориде. Переговоры, запланированные на 9–10 октября в Майами, завершились раньше, чем ожидалось.

В Офисе президента Украины ранее поясняли, что встречу не отменяли, однако первый день консультаций прошел не по плану. Подробности о результатах переговоров и причинах их досрочного завершения тогда не раскрывались.

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Новый разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером свидетельствует о том, что контакты между украинской и американской сторонами продолжаются. По словам президента Украины, стороны уже готовят следующие шаги в области дипломатии.

Зеленский поблагодарил американцев, которые поддерживают Украину и выступают за конструктивный подход к достижению мира. Он подчеркнул, что Киев готов продолжать переговоры для достижения конкретного результата.

Напомним, Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп пересмотрит решение о санкциях против России и изменит свое отношение к Владимиру Путину.

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