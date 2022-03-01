Политики обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом он сообщил 1 марта в Twitter.

"Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" – написал он.