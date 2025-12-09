ТСН в социальных сетях

Зеленский провел переговоры с руководством НАТО и ЕС

Собеседники уделили внимание инициативам PURL и репарационному кредиту.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подробно проинформировал партнеров о ходе дипломатического трека.

Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Зеленского в Telegram.

«Детально обсудили работу с американскими партнерами над шагами по миру, гарантиям безопасности и укреплению нашей устойчивости», — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, собеседники также уделили внимание инициативам PURL и репарационному кредиту.

«Затронули также инициативу PURL и репарационный кредит. По всем вопросам скоординировали позиции, — добавил президент. — Действуем согласованно и конструктивно».

