Зеленский провел переговоры с руководством НАТО и ЕС

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подробно проинформировал партнеров о ходе дипломатического трека.

Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Зеленского в Telegram.

«Детально обсудили работу с американскими партнерами над шагами по миру, гарантиям безопасности и укреплению нашей устойчивости», — отметил Владимир Зеленский.

Реклама

По его словам, собеседники также уделили внимание инициативам PURL и репарационному кредиту.

«Затронули также инициативу PURL и репарационный кредит. По всем вопросам скоординировали позиции, — добавил президент. — Действуем согласованно и конструктивно».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по окончании многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений.

Мы ранее информировали, что советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал длительную «паузу» в назначении нового руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака.