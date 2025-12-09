- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский провел переговоры с руководством НАТО и ЕС
Собеседники уделили внимание инициативам PURL и репарационному кредиту.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подробно проинформировал партнеров о ходе дипломатического трека.
Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Зеленского в Telegram.
«Детально обсудили работу с американскими партнерами над шагами по миру, гарантиям безопасности и укреплению нашей устойчивости», — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, собеседники также уделили внимание инициативам PURL и репарационному кредиту.
«Затронули также инициативу PURL и репарационный кредит. По всем вопросам скоординировали позиции, — добавил президент. — Действуем согласованно и конструктивно».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по окончании многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений.
Мы ранее информировали, что советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал длительную «паузу» в назначении нового руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака.