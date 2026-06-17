Зеленский провел переговоры с Трампом и Макроном: "могут многое изменить"

Разговор Зеленского с Трампом и Макроном / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел важный координационный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась по итогам саммита «Группы семи» (G7).

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

По словам Зеленского, эти переговоры имеют важное значение для дальнейшего урегулирования войны.

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«Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подытожили наши переговоры на саммите G7», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Трампа «за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира», а также Макрона «за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу».

«Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы мир приблизить», — сказал он.

Детали по поводу конкретных договоренностей или новых шагов в рамках этой трехсторонней встречи Зеленский не уточнил.

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Результаты саммита G7 для Украины

Напомним, 16 июня Зеленский сообщил, что на саммите G7 обсудил с Трампом возможность получения Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет, в частности, для систем Patriot.

Сегодня, 17 июня, Зеленский подвел итоги саммита G7, назвав их важными для Украины.

В свою очередь Дональд Трамп в рамках саммита намекнул, что в войне Украины и России что-то произойдет и похвалил устойчивость ВСУ.

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