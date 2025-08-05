Зеленский провел переговоры с Трампом об окончании войны: о чем договорились

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Сегодня, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Он поблагодарил президента США за все усилия ради честного и продолжительного мира.

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Рассказал Трампу об увеличении ударов РФ

«Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — говорит Зеленский.

Президент Украины пожаловался Трампу, что россияне увеличили жестокость ударов. Он рассказал о российских ударах по Киеву и другим городам.

Санкции

Кроме того, стороны говорили о санкциях против России.

«Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решительность президента Трампа. Это может многое изменить», — считает Зеленский.

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Европа платит Штатам за оружие для Украины

Зеленский и Трамп обсудили европейские решения о закупке американского оружия для Украины.

Глава государства напомнил о решении Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании выделить более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Он пообещал, что взаимодействие со странами НАТО продолжится.

«Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из сильнейших соглашений может быть», — подытожил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, в каком случае Путин перестанет убивать людей.