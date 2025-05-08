Зеленский провел переговоры с Трампом: важное заявление о перемирии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По словам Зеленского, Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя и президент Украины коротко его проинформировал.

Реклама

Кроме того, Зеленский заверил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня — даже с сегодняшнего дня.

«Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — сказал глава государства.

В свою очередь, Дональд Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Стороны согласовали дальнейшие контакты.

Также стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве с США.

Реклама

Напомним, Дональд Трамп заявил, что сейчас пора «принимать решение» для урегулирования войны в Украине.