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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский провел переговоры с Трампом: важное заявление о перемирии

Зеленский в разговоре с Трампом подтвердил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня и переговорам в любом формате.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По словам Зеленского, Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя и президент Украины коротко его проинформировал.

Кроме того, Зеленский заверил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня — даже с сегодняшнего дня.

«Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — сказал глава государства.

В свою очередь, Дональд Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Стороны согласовали дальнейшие контакты.

Также стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве с США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что сейчас пора «принимать решение» для урегулирования войны в Украине.

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