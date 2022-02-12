Зеленский провел переговоры с Трюдо: Канада предоставила финансовый пакет Украине

Ранее президент разговаривал с Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Информация по этому поводу появилась на странице главы государства в Twitter.

В частности, во время разговора говорили о ситуации вокруг Украины.

"У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деескалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", — говорится в сообщении Зеленского.

К слову, сегодня у президента также были переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и ТКГ.

Напомним:

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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