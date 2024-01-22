Зеленский провел переговоры с Туском: основные 5 пунктов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, прибывшим в Украину с рабочим визитом.

Это первый визит Дональда Туска в должности главы правительства в государство вне Евросоюза.

Зеленский выделил 5 основных пунктов переговоров:

Первое – оборонная поддержка.

Зеленский поблагодарил новый польский оборонный пакет. Стороны обсудили возможности совместного будущего производства оружия

Второе – гарантии безопасности.

Стороны обсудили присоединение Польши к декларации "Группы семи". Польша выразила готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами.

Третье – ситуация на границе.

"Во время, когда мы защищаем не только собственную независимость, но и свободу других народов Европы, в частности польского народа, солидарность с Украиной не должна разрушаться из-за никаких препятствий", — отметил Зеленский.

Четвертое – сотрудничество в энергетике.

Пятое – движение Украины в Европейский Союз.

"Я благодарен за готовность господина премьер-министра поддержать Украину его опытом, и, наверное, стоило бы сформировать специальную консультационную группу между нашими государствами, между нашими правительствами, чтобы поддержать Украину на пути в Евросоюз. Уверен: будем вместе в Евросоюзе. Будем вместе в НАТО", – сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил польский бизнес поучаствовать в восстановлении страны после боевых действий.

Дональд Туск со своей стороны отметил, что в Польше все политические силы разделяют убеждение, что Украину следует поддержать всеми доступными средствами в борьбе с российской агрессией.

Напомним, что сегодня, 21 января, впервые после назначения на должность прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыл с визитом в Киев.

Читайте также: