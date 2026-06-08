ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
702
Время на прочтение
1 мин

Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером: первые детали

Разговор застал украинского лидера во время технической посадки самолета в аэропорту Кишинева, его подробности пока не разглашаются.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор с ключевыми посланниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид.

«Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным источника, владеющего информацией», — написал журналист в соцсети Х.

В свою очередь советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил разговор главы государства с посланниками Трампа.

По его словам, разговор состоялся в аэропорту во время технической посадки самолета в Кишиневе. Его подробности пока не сообщают.

Напомним, в интервью CBS News Владимир Зеленский заявил, что надеется на приезд представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев через две недели.

Ранее в The New York Times написали, что команда Трампа теряет терпение в переговорах по прекращению войны в Украине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
702
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie