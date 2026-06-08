Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером: первые детали

Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор с ключевыми посланниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид.

«Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным источника, владеющего информацией», — написал журналист в соцсети Х.

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В свою очередь советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил разговор главы государства с посланниками Трампа.

По его словам, разговор состоялся в аэропорту во время технической посадки самолета в Кишиневе. Его подробности пока не сообщают.

Напомним, в интервью CBS News Владимир Зеленский заявил, что надеется на приезд представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев через две недели.

Ранее в The New York Times написали, что команда Трампа теряет терпение в переговорах по прекращению войны в Украине.

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