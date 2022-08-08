Зеленский провел первые в истории отношений переговоры с президентом Ботсваны: о чем говорили

Зеленский заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.

Президент Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны Мокгвитси Массиси.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Президент Украины поблагодарил руководителя Ботсваны за осуждение действий России, поддержку в ООН и других площадках. Также он призвал своего африканского коллегу присоединиться к ограничительным мерам против страны-агрессора.

Зеленский заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.

Для справки

Ботсвана – государство в южной части Африки. Правительство Ботсваны официально признало независимость Украины 11 февраля 1992 года. Дипломатические и консульские представительства в Украине не созданы. Делами Украины в Ботсване занимается украинское посольство в Южно-Африканской Республике.

Ранее Владимир Зеленский предупредил Европу об угрозе из-за Запорожской АЭС.

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