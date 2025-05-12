Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Папу Римского Льва XIV помочь вернуть депортированных детей и пригласил в нашу страну с апостольским визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

«Говорил с Папой Римским Львом XIV. Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и продолжительного мира для нашей страны и освобождения пленных», — сказал Зеленский.

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По его словам, они говорили депортированных Россией украинских детей, и надеются, что Ватикан поспособствует в возвращении их домой.

«Проинформировал о договоренности Украины и наших партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности, к прямым переговорам, которые мы неоднократно подчеркивали. Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующие шаги со стороны России», — рассказал глава государства.

Также он сказал, что пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. «Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время», — добавил президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Лев XIV во время первой воскресной молитвы обратился к странам, страдающим войной, призывая к прекращению конфликтов и установлению справедливого мира в Украине.

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