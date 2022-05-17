Зеленский провел "продуктивные переговоры" с Шольцом: о чем говорили

Зеленский провел "продуктивные переговоры" с Шольцом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Во время разговора речь шла о ситуации на фронте, продолжении давления на РФ, усилении санкций и перспективах достижения мира.

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", — написал Зеленский .

Напомним, в Германии начались тренировки украинских военных, где они овладевают использованием самоходных артиллерийских установок 155-го калибра. Это будет первое тяжелое вооружение от Берлина, которое получит Украина.

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