Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку наших людей, а также за содействие в возвращении домой украинских детей, депортированных Россией. Святой престол получил список украинцев и украинок, которых удерживают в российских тюрьмах и лагерях. Рассчитываем на поддержку для их освобождения", – рассказал он.

По словам президента, именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины – это первые быстрые шаги, которые могут значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру. Украина готова их сделать, потому что украинский народ больше всех хочет мира. Сейчас мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все лишь усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась.

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"Голос Святого престола очень важен на пути к миру. Спасибо за готовность приложить усилия ради нашей общей цели. Спасибо за молитвы за Украину и мир", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, у Франциска произошел бронхоспазм, осложнивший дыхание. Врачи приступили к неинвазивной вентиляции легких во время госпитализации. Сообщали, что состояние Папы Римского является критическим.

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