Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили

Президенты Украины и Франции скоординировали позиции по разговору с Трампом и мирному урегулированию.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы украинский лидер поделился своим видением недавнего разговора с Дональдом Трампом и европейскими коллегами.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Координируем наши позиции и все равно видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности», — отметил президент.

Он добавил, что от взвешенности и действенности каждого шага Европы и Америки зависит очень многое.

В разговоре было договорено, что работа на уровне советников и лидеров должна быть результативна. Президенты согласились, что необходимо реальное прекращение огня, к которому Украина готова.

«И именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому в ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В заключение лидеры договорились обсудить итоги своих разговоров с другими лидерами, которые должны состояться в течение дня.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал сегодняшние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также контакт с итальянским премьером Джорджей Мелони. Кроме того, по поручению президента состоится специальный формат общения на уровне советников по национальной безопасности.

