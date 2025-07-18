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Зеленский провел разговор с Макроном про ПВО: о чем договорились лидеры
Зеленский и Макрон обсудили поставки ракет для SAMP/T, укрепление ПВО и финансирование дронов-перехватчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
«Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам», — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, лидеры подробно обсудили ситуацию на фронте, первоочередные оборонные потребности ВСУ, укрепление ПВО, в частности поставки ракет для SAMP/T, финансирование дронов-перехватчиков.
«Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов», — отметил президент.
Глава государства также рассказал о договоренности об обучении украинских пилотов на самолетах «Мираж». По словам Зеленского, Франция подтвердила готовность «принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах».
Также лидеры обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках так называемой «коалиции желающих» и реализацию договоренностей, достигнутых во время недавней встречи.
«Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза. Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России. Также скоординировали с Эмманюэлем наши дальнейшие политические шаги», — добавил президент.
Напомним, командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности в Киев.
Ранее сообщалось, что спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по закупке ряда систем противовоздушной обороны.