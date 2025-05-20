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Зеленский провел разговор с Макроном: "Все становится более практичным"
Лидеры Украины и Франции обсудили сотрудничество в оборонной сфере и планы «коалиции желающих».
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о подготовке практических решений «коалиции желающих».
Об этом президент написал в своем Telegram-канале.
«Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Очень предметно. Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих — все становится более практичным», — отметил Зеленский.
Он добавил, что в ходе разговора также обсуждали поддержку украинской армии, сотрудничество в оборонной сфере, в частности, производство оружия в Украине.
«Подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами. Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе», — подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский провел разговор со Стармером и поблагодарил за новые санкции против России. Президент Украины и премьер Британии также обсудили дальнейшие дипломатические шаги по пути к миру.