Зеленский провел разговор с Макроном: "Все становится более практичным"

Архивное фото встречи президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном / © Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о подготовке практических решений «коалиции желающих».

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Очень предметно. Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих — все становится более практичным», — отметил Зеленский.

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Он добавил, что в ходе разговора также обсуждали поддержку украинской армии, сотрудничество в оборонной сфере, в частности, производство оружия в Украине.

«Подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами. Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский провел разговор со Стармером и поблагодарил за новые санкции против России. Президент Украины и премьер Британии также обсудили дальнейшие дипломатические шаги по пути к миру.