Зеленский провел разговор с посланцами Трампа на фоне отказа Путина от встречи

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «позитивном» разговоре со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны готовятся к активизации дипломатических усилий для завершения войны уже в ближайшие недели. В свою очередь Кремль отвергает возможность прямых переговоров о мире между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters.

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером — детали

«Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в ближайшие недели, чтобы придать новый импульс дипломатии для завершения войны России против Украины», — написал Зеленский в Сети, комментируя беседу, которая состоялась во время его остановки в Кишиневе.

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Переговорный процесс по войне в Украине при посредничестве США, который координируют Уиткофф и Кушнер оказался в сложной ситуации. Одной из причин стало то, что внимание Вашингтона переключилось на конфликт вокруг Ирана.

Позже в Telegram Зеленский сообщил, что также провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам главы государства, они обсудили его контакты с американскими представителями и дальнейшую координацию действий.

Как отметил украинский президент, отдельное внимание во время разговора уделили и переговорам, которые состоялись в Лондоне с участием Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

В своих комментариях в Сети Зеленский отметил, что понимает: сейчас значительная часть международного внимания сосредоточена на событиях вокруг Ирана, «но наша общая цель по миру в Европе остается на повестке дня».

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Также глава государства сообщил, что во время разговора с американскими представителями стороны затронули вопрос перспектив будущих переговоров на саммите G7, который состоится во французском курортном городе Эвиан. Зеленский также поблагодарил США за «положительную оценку позиции Украины».

Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев

По информации знакомого с ситуацией источника, представители Украины и США продолжают обсуждать возможность визита Уиткоффа и Кушнера в Киев. Поездка может состояться уже в ближайшие недели. Если это произойдет, она станет их первым официальным визитом в Украину. Ранее оба представителя посещали Москву для переговоров с российской стороной.

Усилия для достижения прекращения огня

Во время специального заседания Совета Безопасности ООН 8 июня, которое стало уже пятым по войне за последние 20 дней, представители Евросоюза, США, Китая и других государств призвали не прекращать работу над достижением прекращения огня в Украине.

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте заявил членам Совбеза, что Россия увеличивает масштабы и интенсивность ударов по крупным украинским городам. По его словам, с пятницы сообщалось по меньшей мере о 30 погибших гражданских и около 200 раненых.

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Также Ратватте сообщил, что в результате обстрелов на юге Херсонской области повреждения получили семь гуманитарных транспортных средств. Кроме того, пострадали работники гуманитарных миссий и волонтеры. Он назвал это «неприемлемыми атаками».

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания заявил, что Путин полностью отверг предложение Зеленского о личной встрече двух лидеров в письме, которое украинский президент направил главе Кремля на прошлой неделе.

В свою очередь представитель России Василий Небензя назвал предложение украинского президента «грубостью и ультиматумами» и заявил, что Москва стремится к реальному урегулированию, а не «имитации переговоров».

К слову, 8 июня спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной сейчас невозможны, безосновательно обвинив Киев в «террористических действиях» и сознательном торможении мирного процесса.

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В то же время, по сообщению издания Ynet, президент США Дональд Трамп во время недавней встречи в Белом доме согласовал кандидатуру иерусалимского патриарха Феофила III как посредника для переговоров между Украиной и Россией. В рамках этой инициативы уже в этом месяце религиозный лидер должен встретиться с Путиным, чтобы обсудить налаживание канала связи между Киевом и Москвой для прекращения боевых действий.

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