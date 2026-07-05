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Зеленский провел разговор с премьером Швеции — о чем говорили
Основные темы переговоров касались усиления украинской системы противовоздушной обороны, запуска использования истребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Об этом он сообщил в Телеграм.
«Благодарен Ульфу за поддержку и за четкую позицию по отношению к российской войне против Украины, против наших людей. Ключевое — это, конечно, ПВО. Сейчас мы видим, что россияне делают ставку на удары баллистикой, комбинированные удары, реактивные „Шахеды“. Защита от этого — это ключ, чтобы лишить Россию возможности затягивать войну. Конечно, мы проговорили с Ульфом вещи, которые можно сделать ради большей защиты. Работаем активно и вовремя обеспечить всю инфраструктуру, тренировку и запуск использования шведских „Грипеней“. Это историческое усиление нашей боевой авиации и большое экономическое сотрудничество между Украиной и Швецией в сфере безопасности», — отметил президент.
Напомним, шведские истребители Gripen, которые Украина планирует сделать основой своих Военно-воздушных сил, вскоре пройдут первое боевое испытание. Этот самолет изначально создавался для противостояния российской угрозе, потому война в Украине станет моментом истины для шведских технологий.