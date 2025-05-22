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"Договорились быть в контакте": Зеленский провел разговор с президентом Сербии Вучичем
Лидеры обсудили евроинтеграцию Украины, региональное сотрудничество и согласовали дальнейшие шаги в формате "Украина – Юго-Восточная Европа".
Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с главой Сербии Александром Вучичем.
По словам украинского лидера, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, европейской интеграции и сотрудничества в рамках формата "Украина – Юго-Восточная Европа".
"Поговорили о нашей европейской интеграции и двустороннем сотрудничестве. В частности, акцентировали внимание на развитии взаимодействия в формате Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы ее эффективность становилась еще больше", - отметил Зеленский.
Также лидеры согласовали общий график дальнейших контактов и договорились поддерживать регулярный диалог.
Ранее президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Маей Санду. По итогам телефонного разговора Зеленский заявил, что Молдова подтвердила участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.