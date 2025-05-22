"Договорились быть в контакте": Зеленский провел разговор с президентом Сербии Вучичем

Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с главой Сербии Александром Вучичем.

По словам украинского лидера, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, европейской интеграции и сотрудничества в рамках формата "Украина – Юго-Восточная Европа".

"Поговорили о нашей европейской интеграции и двустороннем сотрудничестве. В частности, акцентировали внимание на развитии взаимодействия в формате Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы ее эффективность становилась еще больше", - отметил Зеленский.

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Также лидеры согласовали общий график дальнейших контактов и договорились поддерживать регулярный диалог.

Ранее президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Маей Санду. По итогам телефонного разговора Зеленский заявил, что Молдова подтвердила участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.